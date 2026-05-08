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Блюз по-ростовски
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Закроют уходящую неделю сентиментально-зажигательной программой от ведущих блюзменов города. Освободят танцпол для твоих горячих танцев и угостят одним из четырёх фирменных джазовых коктейлей в качестве приветственного комплимента.
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