Bird Bone, Пекинский велосипед, Волчак, Bosnia
ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В рамках большого российского тура ребята из Bird Bone и Пекинский Велосипед сыграют на сцене Подземки. Специальные гости — Bosnia и Волчак. Одни из главных эмо-групп момента несут своей музыкой в массы простую и очень человеческую светлую грусть. Всё это, конечно же, убойно качает зал и заставляет зрителей петь в унисон с группой. За уникальной атмосферой единения и дружбы — это сюда!
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