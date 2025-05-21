В рамках большого российского тура ребята из Bird Bone и Пекинский Велосипед сыграют на сцене Подземки. Специальные гости — Bosnia и Волчак. Одни из главных эмо-групп момента несут своей музыкой в массы простую и очень человеческую светлую грусть. Всё это, конечно же, убойно качает зал и заставляет зрителей петь в унисон с группой. За уникальной атмосферой единения и дружбы — это сюда!