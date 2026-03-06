Beatles в джазе
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Вновь на сцене «Эссе» любимая зрителями программа, но с обновлённым репертуаром: концерт-посвящение легендарной ливерпульской четвёрке, культовой группе всех времён — The Beatles. В этот вечер будут исполнены самые известные их хиты в оригинальных джазовых аранжировках.
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