Вновь на сцене «Эссе» любимая зрителями программа, но с обновлённым репертуаром: концерт-посвящение легендарной ливерпульской четвёрке, культовой группе всех времён — The Beatles. В этот вечер будут исполнены самые известные их хиты в оригинальных джазовых аранжировках.