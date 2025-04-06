Антоха МС отправляется в тур с лучшими хитами и свежими треками — артист будет петь, трубить и танцевать. Каждый концерт станет по-настоящему особенным и незабываемым. Антоха МС (Антон Кузнецов) — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. 2024-й год стал по-настоящему прорывным для артиста. Антоха выпустил первый за пять лет лонгплей «Шик мола», которым открыл череду громких коллабораций: со Славой КПСС, Romanovskaya (певица и соавтор Cream Soda), The Hatters, Бастой, Лауд и пионерами поп-гранжа Ubel. Летом артист выпустил EP Summer Live Session, на котором переосмыслил свои хиты с живым бэндом. Одним из самых ожидаемых релизов года стал кавер на песню Михея «Сука любовь», который первыми услышали гости летних фестивалей. В 2024 у Антохи вышло три видео: клип на «Ритм сердца» удостоился 10 международных наград на кинофестивалях. Новый взгляд на песню «Множество путей» и клип «Хайвэй», снятый одним кадром в гостях у The Hatters.