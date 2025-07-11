Амадей
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2
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Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Амадей» — завораживающий портрет великого композитора и мощное высказывание о любви к музыке, таланте и зависти. Фильм стал триумфатором премии «Оскар» 1985 года, завоевав 8 наград, в том числе за лучшие фильм, режиссуру, мужскую роль и сценарий. Вена, 1823 год. Антонио Сальери, некогда уважаемый придворный композитор императора Иосифа II, доживает дни в сумасшедшем доме. В исповеди он вспоминает свою жизнь, ознаменованную противостоянием с молодым Вольфгангом Амадеем Моцартом, который словно играючи создавал музыку, подобную голосу небес. Сальери, разрываемый завистью и восхищением перед гением, поклялся Богу во что бы то ни стало уничтожить соперника.
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