ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Алексей Жаров

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Жаров Алексей представляет сольный стендап-концерт «Свой, Родной», темы близкие каждому человеку родившемуся до 2010 года, в нём он делится личными опытом, воспоминаниями и преемственностью поколений, бытовой, жизненный юмор без высокопарных оборотов в котором каждый узнает себя или своего близкого.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста