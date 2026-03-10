Возраст 18+
Стендап
Про событие
Жаров Алексей представляет сольный стендап-концерт «Свой, Родной», темы близкие каждому человеку родившемуся до 2010 года, в нём он делится личными опытом, воспоминаниями и преемственностью поколений, бытовой, жизненный юмор без высокопарных оборотов в котором каждый узнает себя или своего близкого.
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