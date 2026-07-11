Женщина с бородой
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.
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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Тебя ждут композиции в стиле блюз-рок с привнесением элементов кантри, реггей, этно-, арт-, русского и хард-рока. Концерт для всех, кому близки феньки-сигареты, флаверпаверы и автостопы, а также прочие цеппелины джефферсона. Ты услышишь, в том числе, то, что не слышал очень давно, а также то, что не слышал никогда. Авторский блюз-рок в лучших традициях 70-х. Музыкальные истории о большой любви, о жизни, об интересном, трогательном и том самом важном, о чём все часто забывают, заблудившись в череде дней.
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