Тебя ждут композиции в стиле блюз-рок с привнесением элементов кантри, реггей, этно-, арт-, русского и хард-рока. Концерт для всех, кому близки феньки-сигареты, флаверпаверы и автостопы, а также прочие цеппелины джефферсона. Ты услышишь, в том числе, то, что не слышал очень давно, а также то, что не слышал никогда. Авторский блюз-рок в лучших традициях 70-х. Музыкальные истории о большой любви, о жизни, об интересном, трогательном и том самом важном, о чём все часто забывают, заблудившись в череде дней.