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Zavtra Vesna!

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

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от 1300₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Drum&bass рейв на трёх танцполах. Специальные гости из Санкт-Петербурга — Intelligent Manners & MC Smoky D. Красиво, мощно и со стилем провожают зиму и встречают весну. Main D&B Hall – плотность артистов зашкаливает. Intelligent Manners & MC Smoky D (SPb), CCCP (Омск), Maxwell, ANTI, Silent b2b Korj, Jetse, Phanatique, LPB – ритмы, которые не отпустят. Funk & Flow Lobby – душа вечеринки. Живой концерт Superfuzz Bigmuff, warm vibes от Dufa, Max Lyazgin, Leonid_Us. Funk, soul, hip-hop — как первые лучи весны. Cистем: Bass Lab – глубина, вибрации, UK-звук. Grime, dubstep, garage от Dagger, Zztaps, Plzma b2b Nopolyx, Forealmary – тот самый бас, который чувствуешь каждой клеткой. В день мероприятия стоимость входа 1600р.

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