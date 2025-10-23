[отменено] Заточка. Day 2
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 2400₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Внимание: концерт перенесён на неопределённую дату. «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Группа готова представить свой новый альбом. Они намерены оглушить тебя новыми песнями, добавить огонька хитами, заставить срываться в бешеный пляс и удивить музыкальными сюрпризами.
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