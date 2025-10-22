Внимание: концерт перенесён на неопределённую дату. «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Группа готова представить свой новый альбом. Они намерены оглушить тебя новыми песнями, добавить огонька хитами, заставить срываться в бешеный пляс и удивить музыкальными сюрпризами.