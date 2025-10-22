ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

[отменено] Заточка. Day 1

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт перенесён на неопределённую дату. «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Группа готова представить свой новый альбом. Они намерены оглушить тебя новыми песнями, добавить огонька хитами, заставить срываться в бешеный пляс и удивить музыкальными сюрпризами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста