Остроумное, эмоциональное, трогательное разговорное представление, доведённое до совершенства. Это и есть ток-шоу Анастасии Журавлёвой «Закулисье». Известный журналист, телеведущая, театральный продюсер и автор множества уникальных проектов делится сокровенными тайнами, радостями и горестями творческого мира, объединяя в одном вечере интервью, беседу и интерактивный диалог с залом. Новая программа — эффектный синтез театрального вымысла и документальной достоверности. На этот раз речь пойдёт о том, как превратить мечту в реальность и как управлять придуманными мирами! На сцену выйдут Павел Поляков, Илья Музыко и Алексей Корнев — а это стопроцентная гарантия импровизации! А ещё тебя ждёт много музыкальных сюрпризов! Все истории прозвучат впервые — ни одна история из первой части «Закулисья» не повторится. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.