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Возраст согласия/Терция/Тануки

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Движняк в последнее прекрасное воскресенье сентября! На сцене: — Возраст согласия — Терция — Тануки — и некая секретная группа. Нет, это не название — кто именно, узнаешь на концерте. Забронировать столик можно по телефону.

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