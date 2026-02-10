Возраст согласия/Терция/Тануки
Каменская улица, 55
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Движняк в последнее прекрасное воскресенье сентября! На сцене: — Возраст согласия — Терция — Тануки — и некая секретная группа. Нет, это не название — кто именно, узнаешь на концерте. Забронировать столик можно по телефону.
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