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Виталя Леонтьев и Егор Кулагин

Johnson Irish Pub, Красный проспект, 31

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Два уморительных парня из Барнаула смешат на помощь с большим концертом. Виталя Леонтьев с величайшими шутками, идеальными отыгрышами и гениальными панчами, красивым лицом, шикарным телом, отличным потенциалом и к тому же написавшим это описание, и Егор Кулагин скрасят твой вечер.

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