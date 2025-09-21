Два уморительных парня из Барнаула смешат на помощь с большим концертом. Виталя Леонтьев с величайшими шутками, идеальными отыгрышами и гениальными панчами, красивым лицом, шикарным телом, отличным потенциалом и к тому же написавшим это описание, и Егор Кулагин скрасят твой вечер.