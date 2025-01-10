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Тебя ждёт вечер в компании винтажного-поп бэнда. Репертуар группы — хиты, получившие новые аранжировки в различных стилях: диско, фанк, блюз, джаз и другие. Ты даже и не догадывался, как могут звучать твои любимые песни! Начало в 22:30 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.
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