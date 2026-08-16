Спецпоказ документального фильма на разных языках с русскими субтитрами. О фильме: Оскар Тускетс Бланка — архитектор, дизайнер, живописец и писатель, единственный из ныне живущих друзей Сальвадора Дали, вместе с которым создал культовый диван в форме губ. Дерзкий провокатор и свободный творец, никогда не изменявший себе — ключевая фигура современной испанской культуры. Архивные кадры, интервью и анимация складываются в аудиовизуальный коллаж-признание в любви: не просто портрет художника и не только размышление об искусстве — но заряженное невероятной энергией путешествие в творческую вселенную человека, чья ирония и бунт всегда оборачивались искусством.