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Видит бог

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ документального фильма на разных языках с русскими субтитрами. О фильме: Оскар Тускетс Бланка — архитектор, дизайнер, живописец и писатель, единственный из ныне живущих друзей Сальвадора Дали, вместе с которым создал культовый диван в форме губ. Дерзкий провокатор и свободный творец, никогда не изменявший себе — ключевая фигура современной испанской культуры. Архивные кадры, интервью и анимация складываются в аудиовизуальный коллаж-признание в любви: не просто портрет художника и не только размышление об искусстве — но заряженное невероятной энергией путешествие в творческую вселенную человека, чья ирония и бунт всегда оборачивались искусством.

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