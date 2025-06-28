Верни мне мой 2007 Party
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Джинсы порезаны, а на кедах три полоски? А может ты всё ещё помнишь, как зачесывать челку набок и что такое арафатка? Тогда отправляйся по волнам прошлого в вечер 2007-го, где эмо и рок-вибрации оживут в полной красе. Тебя ждёт вечеринка, полная ностальгии и разрывных хитов того времени. В программе: группа TOXIC с любимыми хитами, экстремальным и эстрадным вокалом, большой DJ-парад и танцы до утра.
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