Джинсы порезаны, а на кедах три полоски? А может ты всё ещё помнишь, как зачесывать челку набок и что такое арафатка? Тогда отправляйся по волнам прошлого в вечер 2007-го, где эмо и рок-вибрации оживут в полной красе. Тебя ждёт вечеринка, полная ностальгии и разрывных хитов того времени. В программе: группа TOXIC с любимыми хитами, экстремальным и эстрадным вокалом, большой DJ-парад и танцы до утра.