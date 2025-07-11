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В Сибири Есть!

Михайловская набережная

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Фестивали
Еда

Про событие

Гастрономический фестиваль. Более 80 тысяч квадратных метров ароматов, вкусов и кулинарных шедевров под открытым небом. Здесь соберутся специалисты индустрии от Москвы до Владивостока, умельцы и талантливые ремесленники со всех уголков Сибири, чтобы порадовать гостей своими неповторимыми творениями. Мероприятие включает в себя три направления: фестивальное, соревновательное и деловое: — Деловая программа для отельеров, рестораторов и туроператоров; — Конкурсы: «Лучший сыродел Сибири», «Лучший сыр Сибири» Форум кондитеров, — Профессиональные мастер-классы шеф-поваров и шеф-кондитеров; — Большой кулинарный баттл среди профессионалов и любителей, — Туристическая аллея (туроператоры, туристические агентства, экскурсии, отельные концепции) — Конкурс «СибМодаЕда», Всесибирский фудкорт под открытым небом, — Выставка-ярмарка ремесленников и местных товаропроизводителей, — Интерактивно-развлекательный блок

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