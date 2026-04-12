Лекция для тех, кто любит искусство, украшения и красивые истории. Для тех, кто хочет увидеть за привычным больше. Лилия в руке ангела, апельсины за спиной Девы Марии, увядший лепесток на краю стола — каждый цветок в искусстве был словом. С его помощью говорили о любви и смерти, богатстве и верности, быстротечности жизни. И о том, что доверяли только внимательному взгляду. Ты пройдёшь путь, который цветок прошёл в искусстве: от символических посланий Возрождения до самостоятельного исследования цвета и формы. Увидишь «Весну» Боттичелли, где исследователи насчитали более 40 видов растений. Разберёшь голландские натюрморты, где роскошный букет одновременно говорит о статусе и неизбежном увядании. Дойдёшь до Мане, Моне, Ван Гога, Фриды Кало и Уорхола — у каждого цветок стал своим: знаком, цветом, личностью. А ещё… разберёшь украшение как маленькую картину: где здесь спрятался цветок, что мастер сохранил от природы, а что придумал сам. А потом выберешь украшение не по цвету одежды, а по настроению — то, которое сегодня больше про тебя. Лектор — Анна Батаева.