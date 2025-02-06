Трибьют-шоу «Сектор Газа» и «КиШ»
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Лучшие хиты отцов панк-рока групп «Сектор Газа» и «Король и Шут» в одном полноформатном концерте. Пой любимые треки вместе с харизматичными и мощными ребятами из группы «Без Предела»!
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