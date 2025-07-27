Готов к мощным хитам и настоящему немецкому индустриальному металу? Тогда приходи, приводи друзей и готовься к незабываемому вечеру! Все хиты Rammstein в исполнении группы RammFire! RammFire — это возможность наслаждаться качественным, живым исполнением лучших хитов одной из величайших рок-группы современности. Вокал и электроника — Михаил Гунбин — вокалист и электронщик самой популярной в СНГ индастриал-метал команды STURMMANN. Не пропусти!