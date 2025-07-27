ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Трибьют Rammstein группы RammFire

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Готов к мощным хитам и настоящему немецкому индустриальному металу? Тогда приходи, приводи друзей и готовься к незабываемому вечеру! Все хиты Rammstein в исполнении группы RammFire! RammFire — это возможность наслаждаться качественным, живым исполнением лучших хитов одной из величайших рок-группы современности. Вокал и электроника — Михаил Гунбин — вокалист и электронщик самой популярной в СНГ индастриал-метал команды STURMMANN. Не пропусти!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста