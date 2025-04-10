Тебя ждёт живое исполнение лучших хитов в исполнении группы RammFIRE. Бешеная энергетика, мощные рифы песен и неповторимая атмосфера. Вокал и электроника - Михаил Гунбин - вокалист и электронщик популярной в СНГ индастриал-метал команды STURMMANN, участник шоу «Ярче Звезд» на ТНТ.