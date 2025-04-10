Трибьют Rammstein
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждёт живое исполнение лучших хитов в исполнении группы RammFIRE. Бешеная энергетика, мощные рифы песен и неповторимая атмосфера. Вокал и электроника - Михаил Гунбин - вокалист и электронщик популярной в СНГ индастриал-метал команды STURMMANN, участник шоу «Ярче Звезд» на ТНТ.
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