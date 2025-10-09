[отменено] Трибьют Placebo
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Трибьют- вечеринка, посвященная легендарному британскому коллективу Placebo в Типографии. Слушай и танцуй под любимые хиты группы разных лет в исполнении группы Soulmakers.
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