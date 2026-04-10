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Трибьют Агата Кристи

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

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Завершение:

от 650₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечер, где оживают песни, ставшие голосом целого поколения. «Как на войне», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Ковёр-вертолёт» и другие культовые хиты прозвучат в живом исполнении. Мрачная романтика, фирменное звучание и атмосфера, за которую миллионы полюбили «Агату Кристи». Это не просто концерт — это возможность снова пережить эмоции, с которыми связаны самые яркие воспоминания, и спеть любимые песни вместе с полным залом. Бронирование столиков осуществляется отдельно по телефону.

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