Трибьют Агата Кристи
Красный проспект, 22
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от 650₽ до 1500₽
Возраст 18+
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Про событие
Вечер, где оживают песни, ставшие голосом целого поколения. «Как на войне», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Ковёр-вертолёт» и другие культовые хиты прозвучат в живом исполнении. Мрачная романтика, фирменное звучание и атмосфера, за которую миллионы полюбили «Агату Кристи». Это не просто концерт — это возможность снова пережить эмоции, с которыми связаны самые яркие воспоминания, и спеть любимые песни вместе с полным залом. Бронирование столиков осуществляется отдельно по телефону.
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