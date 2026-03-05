ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Swing Time Jazz Band

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ламповый вечер с джазовым квинтетом: тонкий диалог между двумя гармоническими инструментами — роялем и джазовой гитарой. Каждый из них расскажет свою историю — то в роли солиста, то в качестве аккомпаниатора. А помогут в этом верные джазовые друзья: пульсирующий контрабас, ритмические рисунки барабана и чувственный вокал. На сцене клуба: — Татьяна Сиднева (рояль); — Владимир Хуторной (джазовая гитара); — Михаил Муравьев (контрабас); — Дмитрий Швецов (барабаны); — Елена Кернер (вокал). Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста