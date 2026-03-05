Ламповый вечер с джазовым квинтетом: тонкий диалог между двумя гармоническими инструментами — роялем и джазовой гитарой. Каждый из них расскажет свою историю — то в роли солиста, то в качестве аккомпаниатора. А помогут в этом верные джазовые друзья: пульсирующий контрабас, ритмические рисунки барабана и чувственный вокал. На сцене клуба: — Татьяна Сиднева (рояль); — Владимир Хуторной (джазовая гитара); — Михаил Муравьев (контрабас); — Дмитрий Швецов (барабаны); — Елена Кернер (вокал). Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.