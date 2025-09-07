StandUp Line. Сет-лист
Johnson Irish Pub, Красный проспект, 31
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это шоу, где комики придумывают шутки на заданные темы прямо на сцене. Они не знают на какую тему будут шутить пока не окажутся на сцене. Ноль подготовки, максимум импровизации.
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