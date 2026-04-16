Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других городов. Лучшие девушки-комики и специальные гостьи с разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужской пол, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры. Продолжительность: 80 минут Запуск гостей за час до начала. Приходи пораньше, чтобы сделать заказы по еде и напиткам. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком.