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Снимки: сольный концерт

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 700₽ до 1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Идеальный вечер», «Сибирские морозы», «Думай дважды», «Дай мне» и др. — треки эпатажной группы, покорившие множество сердец. Дерзкий глэм-рок-бойз-бэнд из сердца Сибири выступит с большим сольным концертом! Не думай дважды, а просто бери всех своих друзей и близких, чтобы провести идеальный вечер вместе с ними! Большая программа, любимые песни группы, свежие треки и куда без сюрпризов?! Тебя ждёт неповторимое и яркое рок-шоу!

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