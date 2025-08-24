Дерзкие молодые музыканты из сердца Сибири, которые играют динамичный глэм-рок в современной обёртке. Своей игрой они привносят в российский роковый звук наполненные драйвом мощные гитарные риффы и танцевальные барабанные партии. Уже вышедшие треки группы попадали в редакционные плейлисты ведущих цифровых площадок: «Русский рок: открытия» на «Я.Музыке»; «Русский рок», «Главные новинки студио», «Студио: рок» и др.