ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Шары

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Величайшее трио снова на сцене — группа «Шары» вернулась, чтобы сыграть лучшие концерты в своей жизни. Панк-шоу с элементами водевиля, безумия и стендапа, при участии таких же ненормальных гостей, которое запомнится тебе надолго. Песни, под которые ты первый раз целовала парня, ссорилась с мамой, или подавала документы на развод — каждая нота в этот вечер будет только для тебя, так что обязательно приходи посмотреть на красивых мужчин в твоём городе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста