Костюмированная метал-вечеринка врывается с двух ног — с сочнейшим праздничным лайнапом! На сцене: — Трауматоми (Traumatomy) — брутальный дэт-метал (Челябинск); — Тэософи (Theosophy) — блэк-метал (Барнаул); — Питя Шпагин — прикол-дэт-метал (Красноярск); — Стоун Кэйдж (Stone Cage) — ню-метал (Новосибирск); — Механикал Паррот (Mechanical Parrot) — прогрессивный метал (Новосибирск). Для тех, кто придёт в костюме, организаторы подготовят конкурсы и подарки.