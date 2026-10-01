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Самайн

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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Завершение:

от 1190₽ до 2190₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Костюмированная метал-вечеринка врывается с двух ног — с сочнейшим праздничным лайнапом! На сцене: — Трауматоми (Traumatomy) — брутальный дэт-метал (Челябинск); — Тэософи (Theosophy) — блэк-метал (Барнаул); — Питя Шпагин — прикол-дэт-метал (Красноярск); — Стоун Кэйдж (Stone Cage) — ню-метал (Новосибирск); — Механикал Паррот (Mechanical Parrot) — прогрессивный метал (Новосибирск). Для тех, кто придёт в костюме, организаторы подготовят конкурсы и подарки.

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