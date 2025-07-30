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Real Play

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 800₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Готов окунуться в мир невероятных музыкальных эмоций? Музыканты кавер-группы Real Play готовят для тебя особенное событие, которое перевернёт твоё представление о живых выступлениях! На сцене группа творит настоящую магию: за считанные секунды они переносят слушателей из мира нежной поп-мелодии в эпицентр мощного рок-шоу. Их уникальные аранжировки известных хитов заставляют даже самые знакомые песни звучать по-новому, открывая в них неожиданные грани. Музыканты выступали на одной сцене с такими звёздами, как Ханна, Полина Гагарина, Gayazovs Brothers, Митя Фомин, «Дискотека Авария» и многими другими. Каждое выступление группы — это яркое шоу, где профессиональное звучание сочетается с захватывающей энергетикой. Музыканты не просто исполняют песни — они создают особую атмосферу, вовлекая зрителей в общий праздник музыки.

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