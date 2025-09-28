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Rassvet

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

RASSVET — это молодость, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе. В лайнапе собрали самых-самых, чтобы устроить большой фестиваль авторской музыки. Приходи с друзьями, чтобы насладиться волшебством живого звука, обменяться эмоциями и обрести новые знакомства. Тебя ждёт атмосфера, наполненная творчеством, энергией, драйвом и вдохновением! Лайн-ап: 20:15 - 21:00 – CRY Folk 21:15 - 22:00 – МУЗА. 22:15 - 23:00 – Увидимся Сбор гостей 19:30

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