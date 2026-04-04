Винный фестиваль
Концертный комплекс им. В. В. Маяковского, Красный проспект, 15
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Большой винный салон, на котором ты сможешь: — познакомиться лично с виноделами и представителями виноторговых компаний — попробовать уникальные вина, многие из которых невозможно купить в Новосибирске — понять какие вина нравятся именно тебе — попробовать 200 вин со средней стоимостью 1500 - 2000 за бутылку и выше — от первых лиц узнать как открывать, подавать, охлаждать вина и чем они друг от друга отличаются — стать тем 1% жителей города, которые лучше других разбираются в вине.
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