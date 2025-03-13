ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Препати ко Дню Святого Патрика

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Пей зелёное пиво и отрывайся под главное ирландское трио Новосибирска, в исполнении которого прозвучат не только танцевальные ирландские и авторские мелодии, но и всем известные песни в оригинальной аранжировке. Исполнители – Александра Огородникова, Алина Мосина, Таир Баттиров.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста