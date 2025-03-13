Пей зелёное пиво и отрывайся под главное ирландское трио Новосибирска, в исполнении которого прозвучат не только танцевальные ирландские и авторские мелодии, но и всем известные песни в оригинальной аранжировке. Исполнители – Александра Огородникова, Алина Мосина, Таир Баттиров.