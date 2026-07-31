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Последний квартирник

Своё место, улица Лермонтова, 43

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от 650₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Пространство на Лермонтова закрывается, и организаторы зовут тебя окунуться в атмосферу их квартирников в последний раз. Что тебя ждёт? — Выступления постоянных гостей; — Полный звук, кроме барабанов; — Открытый микрофон; — Вкусная еда; — Фотозона. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Стоимость билетов: до 30.07 — 650 рублей; на входе — 700 рублей. Дресс-код: ремонтная романтика — каски, рабочие робы, перчатки, малярные комбинезоны. Чем креативнее, тем лучше! Запись/вопросы в ТГ.

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