Пространство на Лермонтова закрывается, и организаторы зовут тебя окунуться в атмосферу их квартирников в последний раз. Что тебя ждёт? — Выступления постоянных гостей; — Полный звук, кроме барабанов; — Открытый микрофон; — Вкусная еда; — Фотозона. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Стоимость билетов: до 30.07 — 650 рублей; на входе — 700 рублей. Дресс-код: ремонтная романтика — каски, рабочие робы, перчатки, малярные комбинезоны. Чем креативнее, тем лучше! Запись/вопросы в ТГ.