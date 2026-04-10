Тур «Без тормозов» с презентацией новых песен. Специальная программа в полном составе. Гитарный драйв, самоирония и энергия настоящего рок-концерта. Ребята сыграют главные хиты и новые песни, которые уже стали частью живых выступлений. Забронировать столик можно по телефону.