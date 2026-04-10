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Плохие привычки

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

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600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тур «Без тормозов» с презентацией новых песен. Специальная программа в полном составе. Гитарный драйв, самоирония и энергия настоящего рок-концерта. Ребята сыграют главные хиты и новые песни, которые уже стали частью живых выступлений. Забронировать столик можно по телефону.

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