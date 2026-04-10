Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тур «Без тормозов» с презентацией новых песен. Специальная программа в полном составе. Гитарный драйв, самоирония и энергия настоящего рок-концерта. Ребята сыграют главные хиты и новые песни, которые уже стали частью живых выступлений. Забронировать столик можно по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи