Playingtheangel
Красный проспект, 161
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от 1700₽ до 6400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Молодой и талантливый рэп-исполнитель из Красноярска, который подкупает слушателя уникальным стилем исполнения своих песен. В концертном туре «Мир разобьёт тебе сердце» прозвучат новые песни и уже любимые поклонниками хиты. Его музыка рассказывает множество историй — о людях, местах, эмоциях и о каждом из нас. Каждый звук приглашает тебя на короткое путешествие, где время словно замирает, уступая место чистому моменту здесь и сейчас под честный звук, который согреет и вдохновит.
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