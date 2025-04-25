Молодой и талантливый рэп-исполнитель из Красноярска, который подкупает слушателя уникальным стилем исполнения своих песен. В концертном туре «Мир разобьёт тебе сердце» прозвучат новые песни и уже любимые поклонниками хиты. Его музыка рассказывает множество историй — о людях, местах, эмоциях и о каждом из нас. Каждый звук приглашает тебя на короткое путешествие, где время словно замирает, уступая место чистому моменту здесь и сейчас под честный звук, который согреет и вдохновит.