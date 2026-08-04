Спецпоказ и обсуждение фильма. Перед сеансом сооснователь прокатной компании «К24» Максим Горбов в онлайн-формате расскажет, почему и спустя 19 лет «Питер FM» откликается самым разным зрителям. О фильме: Маша — диджей на популярной питерской радиостанции, готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей. Максим — молодой архитектор, выигравший международный конкурс и получивший предложение работать в Германии. Случай сводит их: Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит. Попытки встретиться, чтобы вернуть потерянное, превращаются в череду неудач, но между героями завязывается «телефонный роман». Разговоры становятся откровеннее, и оба начинают переосмысливать свои жизни: Маша понимает, что не любит Костю, а Максим осознаёт, что не хочет уезжать из Петербурга.