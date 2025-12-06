Группа «Панама’з Бэнд» — это твой живой плейлист! Они исполнят узнаваемые рок и поп-хиты — от любимых ретро-мелодий до современных треков — в ярких, драйвовых аранжировках. С ними любое знакомое звучит свежо и заводит публику с первых аккордов. Вход для мужчин: 600р Вход для женщин: бесплатно