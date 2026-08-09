Открытая тренировка по крокету
улица Дуси Ковальчук, 2
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Про событие
Крокет — это доступный и азартный спорт, где важна не сила, а точный расчёт. Тебе подробно объяснят правила перед стартом. Приходи один или с друзьями. Команду организаторы подберут тебе прямо на месте. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу улица Дуси Ковальчук, 2
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