Крокет — это доступный и азартный спорт, где важна не сила, а точный расчёт. Тебе подробно объяснят правила перед стартом. Приходи один или с друзьями. Команду организаторы подберут тебе прямо на месте. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу улица Дуси Ковальчук, 2