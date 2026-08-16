Приготовься много бегать, падать, катиться и безумно много смеяться. Здесь нет строгих правил классического футбола, зато есть гигантские надувные сферы, в которых можно (и нужно!) толкаться и летать по полю абсолютно безопасно. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу улица Дуси Ковальчук, 2