ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Ольга Николаева и Hard Jazz Project

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Магия джаза и любимые мелодии в новом звучании. Ольга Николаева — талантливая вокалистка с чарующим голосом в сопровождении виртуозных музыкантов Hard Jazz Project представит душевную летнюю программу: культовые песни из советских фильмов в джазовых аранжировках. «Мэри Поппинс», «Служебный роман», «Вам и не снилось» — эти и другие любимые композиции заиграют новыми красками. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста