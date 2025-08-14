Ольга Николаева и Hard Jazz Project
улица Ленина, 7
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от 800₽ до 1600₽
Возраст 16+
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Про событие
Магия джаза и любимые мелодии в новом звучании. Ольга Николаева — талантливая вокалистка с чарующим голосом в сопровождении виртуозных музыкантов Hard Jazz Project представит душевную летнюю программу: культовые песни из советских фильмов в джазовых аранжировках. «Мэри Поппинс», «Служебный роман», «Вам и не снилось» — эти и другие любимые композиции заиграют новыми красками. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.
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