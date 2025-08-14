Магия джаза и любимые мелодии в новом звучании. Ольга Николаева — талантливая вокалистка с чарующим голосом в сопровождении виртуозных музыкантов Hard Jazz Project представит душевную летнюю программу: культовые песни из советских фильмов в джазовых аранжировках. «Мэри Поппинс», «Служебный роман», «Вам и не снилось» — эти и другие любимые композиции заиграют новыми красками. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.