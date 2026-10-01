Сольный стендап-концерт одного из самых опытных комиков Новосибирска. Дважды участник шоу "Стендап-комики" на ютуб-канале Stand-Up Club #1. Если ты посмотришь на Данила, то ты поймёшь как выглядит сарказм. Харизматичный комик с сильными и нетривиальными шутками, которые тебе точно понравятся.