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Никита Дубровский

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап-концерт одного из самых опытных комиков Новосибирска. Дважды участник шоу "Стендап-комики" на ютуб-канале Stand-Up Club #1. Если ты посмотришь на Данила, то ты поймёшь как выглядит сарказм. Харизматичный комик с сильными и нетривиальными шутками, которые тебе точно понравятся.

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