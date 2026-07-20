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Нидаль Абу-Газале

ДК «Прогресс», Красный проспект, 167

Начало:

Завершение:

от 1890₽ до 2100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают его выступления незабываемыми!

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