Надя Джабраилова
Концертный комплекс им. В.В. Маяковского, Красный проспект, 15
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 3300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cольный стендап-концерт участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Надя собрала час шуток и хочет поделиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Если тебе близок уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места в этом мире, тогда этот концерт точно для тебя!
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