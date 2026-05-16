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Надя Джабраилова

Концертный комплекс им. В.В. Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cольный стендап-концерт участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Надя собрала час шуток и хочет поделиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Если тебе близок уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места в этом мире, тогда этот концерт точно для тебя!

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