Музыкально-поэтический вечер «Вальс в темноту»
Вокзальная магистраль, 16
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450₽
Возраст 16+
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Про событие
Погрузишься в мир поэзии — такой неисчерпаемой и загадочной. Уникальное авторское прочтение каждого стиха. Живое музыкальное сопровождение, что подхватывает строки и выносит их в стройный поток чувств и эмоций. В конце — открытый микрофон для тех, кто хочет поделиться своим. Запись через ВК или по телефону.
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