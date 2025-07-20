Погрузишься в мир поэзии — такой неисчерпаемой и загадочной. Уникальное авторское прочтение каждого стиха. Живое музыкальное сопровождение, что подхватывает строки и выносит их в стройный поток чувств и эмоций. В конце — открытый микрофон для тех, кто хочет поделиться своим. Запись через ВК или по телефону.