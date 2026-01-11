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  1. Новосибирск
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Мрачный карнавал (Dark carnival)

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 3000₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Праздник мрака, где каждая тень скрывает ужас, а каждый звук пробуждает страх. – Лучшие диджеи города, которые заставят трястись даже самых смелых. – Обновленный плейлист с треками, под которые захочется вопить от ужаса. – Декорации, превращающие Подземку в место страхов и загадок. – Бесплатная сахарная вата. – Море сюрпризов и розыгрышей. Действует фейс-контроль и дресс-код.

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