Праздник мрака, где каждая тень скрывает ужас, а каждый звук пробуждает страх. – Лучшие диджеи города, которые заставят трястись даже самых смелых. – Обновленный плейлист с треками, под которые захочется вопить от ужаса. – Декорации, превращающие Подземку в место страхов и загадок. – Бесплатная сахарная вата. – Море сюрпризов и розыгрышей. Действует фейс-контроль и дресс-код.