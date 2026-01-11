Мрачный карнавал (Dark carnival)
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 3000₽
Возраст 14+
Вечеринки
Про событие
Праздник мрака, где каждая тень скрывает ужас, а каждый звук пробуждает страх. – Лучшие диджеи города, которые заставят трястись даже самых смелых. – Обновленный плейлист с треками, под которые захочется вопить от ужаса. – Декорации, превращающие Подземку в место страхов и загадок. – Бесплатная сахарная вата. – Море сюрпризов и розыгрышей. Действует фейс-контроль и дресс-код.
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