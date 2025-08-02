Новое хелси-движение для тех, кто выбирает энергию, людей и кайф без допингов. Каждую субботу с 10:00 до 13:00 собирают 100+ человек в красивых локациях города, чтобы танцевать, знакомиться и заряжаться на всю неделю. Без алкоголя, без тяжёлой ночи — только свет, музыка, стиль и свобода быть собой. Back to the 2000 На этой неделе снова вернёшься в 2-х тысячные Легендарные хиты, утро, кофе, матча, смузи и 3 часа невероятного кайфа и заряда энергии в эту субботу. За пультом легенды Новосибирска: 10-11 — собирайся, и ритмично кушай в классном месте под звуки Леры Likeyz 11-12 — танцы вместе с Максом Лязгиным 12-13 — танцы танцы танцы вместе с Димой Dee