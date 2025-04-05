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Manapart

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Manapart оправляется в тур по России со своим ню-металом с армянскими специями. Традиционный микс металла с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. На концерт группа представит свой второй полноформатный альбом – Red.

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