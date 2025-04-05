Manapart
Красный проспект, 161
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от 1500₽ до 3800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Manapart оправляется в тур по России со своим ню-металом с армянскими специями. Традиционный микс металла с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. На концерт группа представит свой второй полноформатный альбом – Red.
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