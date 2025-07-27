Игра в самопознание «Лила» помогает игрокам выйти за пределы своего обычного видения, встать над проблемой, увидеть то, что было скрыто ранее и разрешить негативную ситуацию. Если ты запутался в себе, или не можешь сделать шаг вперед из-за внутреннего страха, то эта игра точно для тебя. Даты: 27 июля, 10 и 24 августа.