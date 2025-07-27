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Лила

Коммунистическая улица, 45

Начало:

Завершение:

от 3990₽ до 4490₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра в самопознание «Лила» помогает игрокам выйти за пределы своего обычного видения, встать над проблемой, увидеть то, что было скрыто ранее и разрешить негативную ситуацию. Если ты запутался в себе, или не можешь сделать шаг вперед из-за внутреннего страха, то эта игра точно для тебя. Даты: 27 июля, 10 и 24 августа.

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